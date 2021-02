AS, Carino a CN24: "Il Granada vuole fare l'impresa al Maradona: scelta strategica del club per caricare la squadra"

Carlos Carino, giornalista di AS, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "In questo momento, anche se sanno la forza del Napoli, il Granada sogna l'impresa al Maradona. Ci sono tanti infortunati ma nonostante questo tutti affronteranno la trasferta partenopea: è una scelta precisa della società per fare gruppo e la storia in un appuntamento importante. Formazione? Si va verso un 4-3-3, l'undici di domani sarà molto simile alla gara d'andata. Non ci saranno Vallejo, in attacco il tridente sarà Kenedy, Machis e Molina".