As, Calemme: "Se il Napoli non prenderà James sarà perchè non ha voluto"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto Mirko Calemme, giornalista di As:

"Il Napoli resta avanti su James, fino all'istante prima dell'ipotetica firma del ragazzo per qualsiasi altro club, una chiamata di De Laurentiis farebbe saltare l'affare, ma se il club continuerà ad insistere sul prestito, il Real si troverà costretto ad accettare altre offerte e darlo all'Atletico anche se non vorrebbe. Se il Napoli non prenderà James è perchè non lo ha voluto e lo ha lasciato nelle mani dell'Atletico".