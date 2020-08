As, Calemme: "Reguilon-Napoli, sarebbe un colpo fantastico: su di lui il Chelsea, il Real vuole monetizzare"

Ultime calcio Napoli - Mirko Calemme, giornalista di As, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Reguilon

"Ogni discorso relativo al mercato di Reguilon è rinviato da domani in poi: il Siviglia vorrebbe tenerlo, sarebbe fantastico per il Napoli ma su di lui è forte il Chelsea. Il Real Madrid vuole incassare subito e non vuole darlo in prestito. Se dovesse arrivare un'offerta da 25mln, lo cederebbe magari mettendo una clausola di recompra molto elevata. Allan? Saranno giorni decisivi, mentre per Koulibaly servirà tempo, molto tempo anche se ci sarà alla fine la cessione. Anche Maksimovic potrebbe partire visto che non ha rinnovato il contratto. Milik aspetta la Juventus, sarà in ritiro in quanto convocato, vedremo come lavorerà".