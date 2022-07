As, Calemme: "Mendes ha di nuovo proposto Ronaldo al Napoli, le condizioni sono cambiate"

Mirko Calemme di AS è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Per i portieri più si va avanti e più è fattibile chiudere le operazioni per il Napoli. Al Chelsea c’è Kepa che non giocherà perché c’è Mendy, lo stesso vale per Navas che ha avanti Donnarumma. Lo Celso ha uno stipendio di 6 milioni netti e il Tottenham chiede 20 milioni, non è un’operazione semplice. Il Villarreal vuole riprenderlo, è una priorità per Emery. Ronaldo vuole giocare assolutamente la Champions League ed è disposto a giocare anche per l’Atletico Madrid dopo anni al Real Madrid. Si abbasserà lo stipendio, ma al momento l’Atletico non vuole mettersi contro i tifosi che non vogliono Ronaldo. Per arrivare al Napoli Ronaldo deve dire lui di volersi ridurre lo stipendio di gran parte. Mendes sta di nuovo proponendo Ronaldo al Napoli, con condizioni diverde rispetto a 4 anni fa".