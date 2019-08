As, Calemme: "La convocazione di James era dovuta all'infortunio di Hazard: Napoli su Icardi, ma se alza la cifra del prestito oneroso..."

Calciomercato Napoli - Mirko Calemme, giornalista di As, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli si è soffermato sulle strategie di mercato del Napoli:

"La convocazione di James era dovuta all'infortunio di Hazard. Zidane deve abituarsi all'idea di non far partire il colombiano, non si sono mai presi. Con Bale è stato onesto, con James è diverso. Si sta allenando bene, ma vedremo cosa accadrà. Psg o Napoli? Il Napoli ha tentato più volte di ottenere il prestito, continua a crederci ma ora sta pensando ad Icardi. Escludo possano arrivare Lozano, Icardi e James. Prendere Icardi vuol dire Milik, mentre sul colombiano ci sarebbe maggior libertà di movimento. Il prestito oneroso, alzando la cifra, magari può consentire di avere la fumata bianca. Serve poi un colpo del Real Madrid. Llorente? La possibilità Manchester United non credo ci sia più. Idea che tenevano in caldo in caso di addio di Sanchez. Il Napoli ci pensa ma come alternativa low cost".