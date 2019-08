AS, Calemme: "James? L'Atletico deve prima vendere, una possibile operazione del Real può agevolare il Napoli"

Mirko Calemme, giornalista di AS, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"La rosa dell’Atletico Madrid è completa ed i colchoneros prima di prendere James dovrebbero cedere Correa. Se il Real dovesse non riuscire a prendere Pogba ed a virare su Van de Beek, che ha dei costi nettamente inferiori, allora magari il Real Madrid potrebbe avere minori esigenze di vendere James a titolo definitivo e potrebbe accettare un’altra formula”.