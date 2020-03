AS, Calemme: “Il Napoli vuole rinnovare il contratto di Callejon”

Ultimissime calciomercato Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mirko Calemme, corrispondente italiano per AS:

“Callejon? La certezza che abbiamo è che il Napoli vorrebbe rinnovargli il contratto, ma non c'è ancora un accordo ed in realtà non lo si sta trattando in questi giorni. Il giocatore è legato al Napoli e non esclude di passare altre stagioni in azzurro, ma c'è esiste anche la voglia di tornare a casa, in Spagna. La certezza è che non c'è nulla di definito, ma il Napoli vorrebbe ancora Callejon tra le sue fila. Accordo? Mi è parso di capire che lo spagnolo vorrebbe un riconoscimento per la sua carriera in azzurro, vedremo. Credo che da qui a fine stagione ci sarà un summit tra le parti, l'ultimo c'è stato a dicembre tra De Laurentiis ed il calciatore, i due hanno sempre avuto un rapporto di stima reciproca che coinvolge anche lo staff tecnico. Callejon è stato sempre un titolarissimo, anche Gattuso si fida tanto di lui, tanto da volerlo anche al Milan. Dipende anche da come andrà la stagione, certi umori e volontà possono cambiare tanto in base ai risultati. Coronavirus Spagna? Napoli non fa parte della zona rossa, l'idea per ora è tenere il match contro il Barcellona a porte aperte. È anche vero che mancano più o meno due settimane e la situazione è in evoluzione, c'è da sperare che la situazione non peggiori".