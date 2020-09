AS, Calemme: "Ho avuto la conferma che oggi ci sarà un confronto telematico tra Milik, l’agente ed il ds della Juventus"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mirko Calemme, corrispondente italiano per AS:

“Ho avuto la conferma che oggi ci sarà un confronto telematico tra l’agente di Milik, David Pantak, il polacco stesso e Paratici, direttore sportivo della Juventus. A quel punto Fabio Paratici ‘spingerà ’ il polacco ad accettare l’offerta della Roma, poiché la Vecchia Signora vuole chiudere quanto prima per Edin Dzeko. L’accordo tra Napoli e Roma è definito, mancano i dettagli: tra parte fissa e bonus, si arriva a 25 milioni di euro"