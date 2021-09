As, Calemme: "Fabian è tornato, senza compiti difensivi si esalta. Anguissa? Colpo straordinario, va riscattato per sistemare il centrocampo per un bel po'"

Napoli Calcio - Mirco Calemme, giornalista di As, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Fabian è un elemento fondamentale per la crescita del Napoli: un giocatore importante e straordinario e gli si chiedevano cose che non fanno parte del proprio repertorio. E' un giocatore che disegna calcio, se ha passo in avanti e non ha responsabilità difensive fa benissimo. Il Real Madrid voleva investire 80mln su di lui prima del COVID. Vuola riconquistare spazio in Nazionale. Anguissa? Giocatore intelligente che è tornato arricchito dai tanti prestiti. Ha assorbito il modo di giocare, non è una sorpresa. Colpo straordinario, va riscattato per sistemare il centrocampo per un bel po'. Spalletti è un allenatore di livello assoluto che non ha mai sbagliato una stagione in carriera. Il Napoli è cresciuto, ma quando lo scorso anno aveva recuperato gli infortunati, ha cominciato a vincere tanto. E' un Napoli già forte che può lottare per lo scudetto".