As, Calemme: "Fabian Ruiz via per 70 milioni, difficile che qualcuno accontenti il Napoli! Pau Torres più complicato di Pedraza"

Mirko Calemme, giornalista di As ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Su Pau Torres c’è grande concorrenza, il Villarreal sarà costretto a fare una cessione importante. Il Napoli andrebbe a prendere un giocatore perfetto per ciò che cerca, ma più facile la pista Pedraza in casa Villarreal che costa meno ed è un altro giocatore che può fare comodo agli azzurri. Allegri è nella lista di Florentino Perez come erede di Zidane. Anche l’Inter su Allegri se va via Conte. Cessione Fabian Ruiz? E' la filosofia del Napoli vendere negli anni e Fabian piace a Barcellona, Atletico e tanti altri. Bisognerà capire però chi riuscirà in questa crisi a versare i 70 milioni richiesti dal Napoli, non sarà semplice".