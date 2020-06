AS, Calemme: "Callejon vuole giocare gratis, c'è ottimismo per la fumata bianca"

Ultime mercato Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mirko Calemme, corrispondente italiano per AS:

“Callejon ha dato disponibilità a giocare a luglio e agosto senza percepire alcuno stipendio né bonus di fine carriera, lo confermo. Tanti giocatori in scadenza, ad esempio i cinque del Milan, hanno chiesto e ottenuto un accordo economico per scendere in campo in questi mesi. Poiché quest'accordo economico non si trovava ed il ragazzo è legatissimo al Napoli, ha deciso di fare un passo avanti nella trattativa e di dare la sua disponibilità a giocare praticamente gratis. L'unica cosa che ha chiesto è una copertura assicurativa supplementare sugli infortuni, visto che non avendo contratti firmati per settembre in caso di lesioni rischia grosso. La proposta ovviamente è stata accolta molto bene dal Napoli, è un gesto che onora i sette anni vissuti in maglia azzurra. Tutto fatto, quindi? Ancora no, ma gli indizi sono positivi. È apparso un tweet in cui appare un Josè radiante a Castel Volturno, come non lo si vedeva da tempo. Non c'è ancora una firma, ma i contatti vanno avanti e le sensazioni sono positive. Milik? Gattuso ha chiesto al Napoli e l'entourage di ammorbidirsi per trovare un accordo sul rinnovo e restare in azzurro. Proveranno a risentirsi nelle prossime settimane, resta il problema della clausola rescissoria da 120 milioni che vorrebbe il club. Giuntoli ha comunicato che in caso di mancato prolungamento il calciatore sarà sul mercato ed ha già ricevuto offerte importanti da Liga e Premier, mentre la Juventus per ora si è mossa solo con l’entourage del polacco. L’addio di Arek è probabile, ma non ancora scritto".