As, Calemme a CN24: "ADL tratta Fabian solo con clausola altrimenti servono 180mln. Callejon? Vuole restare fino a giugno"

Ultime calcio Napoli - Mirko Calemme, Diario As, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il mancato rinnovo di Fabian Ruiz credevano potesse essere per il Real Madrid qualcosa di positivo. In realtà, senza clausola rescissoria, tutto diventa complicato perchè si va a trattare con De Laurentiis che chiede 180 mln. Scenderebbero a 100-120 mln in caso di clausola. Koulibaly? Nessun segnale sul Real Madrid, piace molto e si resta vigili sulla sua situazione. Callejon? Vorrebbe restare a Napoli fino a giugno, non ci sono contatti cinesi. Ha tre figlie cresciute a Napoli e un addio non è semplice ora. Potrebbe andare a scadenza e tornare in Spagna. Fino a due mesi fa, c'era la volontà di rinnovare il contratto allo spagnolo, poi l'ammutinamento ha congelato tutto".