Artistico a CN24: "Osimhen è cresciuto tanto dal suo arrivo, è stato sfortunato con gli infortuni. Il Napoli ha fallito le partite che contavano"

Eduardo Artistico è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli si poteva giocare fino alle ultime giornate lo scudetto. Le partite che contano che non si dovrebbero sbagliare sono state fallite. Grande rammarico vedendo il livello della rosa. Non è stato continuo e al top Osimhen a causa dei continui infortuni, giocando avrebbe preso una forma fisica migliore. E’ migliorato rispetto a quando è arrivato. In vista della prossima stagione senza Insigne ci potrebbe essere più spazio per Mertens e Zielinski anche insieme".