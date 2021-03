Aronica: "Tra le prossime tre partite quella con la Juve sarà la più facile per il Napoli"

Napoli - Salvatore Aronica, ex calciatore del Napoli ed ex allenatore del Savoia, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine":

“Il Napoli si gioca parte della stagione che è rimasta in questa prossima settimana. Si gioca prestigio, orgoglio, obiettivi. Queste partite potrebbero rimettere sui binari la stagione del Napoli. Trittico? Penso che quella con la Juventus sia la partita più abbordabile. E' una partita di cartello, la Juve non vive un momento bellissimo. Quindi quella partita può essere quella più semplice per il Napoli".