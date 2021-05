Arioli a CN24: "Hellas scarico dopo la salvezza. Zaccagni? Ora necessita di un salto di qualità"

Francesco Arioli, giornalista, intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Verona non sta benissimo se guardiamo i risultati. Non sempre le prestazioni hanno deluso. Le motivazioni hanno fatto la differenza, la salvezza virtuale ha cambiato un po' le cose. Anche la gara con la Juventus non vinta, ci sono stati segnali di gamba e voglia di fare bene. La testa, poi, ha condizionato il passo. Il mercato ha influenzato? Se qualche giocatore è in vetrina e ha raggiunto l'obiettivo di squadra stagionale, i mesi dopo devono essere quelli nei quali dare qualcosa in più per mettersi in mostra. Zaccagni resta un ottimo trequartista, Barak un ottimo centrocampista. Zaccagni? Cresciuto, ora necessita di un salto di qualità. Forse lo stesso vale anche per Barak. Il Verona ha bisogno di fare cassa. L'obiettivo è quello di essere un po' come l'Udinese. Al momento nessuno è incedibile. Formazione? Juric sta cercando la prestazione nelle ultime gare, tenendo conto della situazione fisica attuale. Al di là dei nomi, Juric cercherà di costruire la sua squadra in base alle energie fisiche e mentali. Juric? Potrebbe avere margini di crescita anche a Verona, ma le ultime uscite lasciano qualche sospetto contrario a questa ipotesi. Ha dimostrato di poter dare un'identità preciso e un gioco preciso alla sua squadra. Vedremo se ci sarà un chiarimento con la società".