Argentina, Messi: "Non so se sia il mio miglior Mondiale ma sapevamo di non essere i favoriti e siamo in finale"

Dopo la vittoria per 3-0 nella semifinale contro la Croazia, l’Argentina giocherà la finale contro la vincitrice della semifinale di domani tra Marocco e Francia. Lionel Messi ha commentato il traguardo raggiunto:

“Sento molte cose, è molto emozionante vedere tutto questo. Vedere così le persone e la mia famiglia durante la Coppa del Mondo è stato qualcosa di incredibile. Ora ci aspetta l’ultima partita, che era quello che volevamo. Non so se sia il mio miglior Mondiale o meno. Abbiamo attraversato situazioni difficili, altre molto belle. Oggi stiamo vivendo qualcosa di spettacolare. Pazzesco. Sapevamo di non essere i migliori, ma non sapevamo che non avremmo lasciato niente a nessuno. Lo abbiamo dimostrato partita dopo partita. L’Argentina è, ancora una volta, in finale mondiale. Buon divertimento!”