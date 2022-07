APT Val DI Sole, il presidente: "Napoli a Dimaro ancora? I matrimoni si fanno in due ma non saranno 10 anni. Novità entro fine agosto" | ESCLUSIVA

AI microfoni di CalcioNapoli24, durante CalcioNapoli24 Live, ha parlato Luciano Rizzi, presidente dell'APT Val DI Sole:

"Noi non organizziamo il ritiro per Spalletti e la squadra solo ma soprattutto per la gente che viene in Val di Sole. I matrimoni, però, si fanno in due! Di concreto non c'è niente, il doppio ritiro è un problema perchè è stato accorciato il nostro. A pari costi, è uno scoglio. Dobbiamo sistemare quello e poi concordare una cifra per andare avanti. Non abbiamo i soldi utili per comprare un calciatore al Napoli.

Accordo di 10 anni? Non possiamo, siamo una provincia autonoma e abbiamo le elezioni ad autunno prossimo. Possiamo fare al massimo contratti di 5 anni, ma li facciamo seriamente. Non ho idea del contratto dell'Abruzzo. Se a luglio sono in Val di Sole, ad agosto sono lì a Castel di Sangro. Qui c'è gente che viene da tutto il mondo. Sono due tipi di tuismo diversi.

Presenze? Ci hanno soddisfatto. Se c'è la possibilità di proseguire, lo faremo: Entro fine agosto dovremmo sapere qualcosa. De Laurentiis? L'ho incontrato due giorni fa e l'ho visto bene".