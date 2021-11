Appello di Diego Jr a De Laurentiis: "Se tieni a noi non inviti Stefano Ceci, con lui domenica non ci presenteremo" [VIDEO]

Diego Armando Maradona Jr manda un messaggio a De Laurentiis in vista dell'evento di domenica per Napoli Lazio in memoria di suo padre Diego Armando Maradona.

Appello di Diego Jr a De Laurentiis

“De Laurentiis deve capire anche noi. Noi non possiamo essere presenti domenica se c’è Stefano Ceci. Se De Laurentiis tiene a noi, famiglia e figli io assicuro la mia presenza. Ma se c’è Stefano Ceci noi non saremo presenti”.