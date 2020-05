Comune di Napoli, l'Ass. Borriello: "Se riaprono i teatri è giusto fare lo stesso con il San Paolo! Cartonati e audio di sottofondo? Vi dico la mia..."

Notizie Napoli calcio. Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato dal CalcioNapoli24.it:

“Riproduzione audio al San Paolo senza tifosi? Il Napoli può fare tutto, non è che devono sempre interpellare noi. Sarebbe una bellissima idea, ma io sarei per riaprire lo stadio ed avere almeno un po’ di pubblico che possa assistere alle gare. Il tutto rispettando le norme di sicurezza, se si possono aprire i teatri non vedo perché non si debba fare lo stesso con lo stadio San Paolo. Magari si potrebbe dare spazio alle famiglie, tutto però verrà deciso dal Governo. Cartonati? Non mi piacciono, è una soluzione che personalmente eviterei”.