Antonelli: "La gestione De Laurentiis è una gestione che ha fatto discutere tanto, ma resta la più virtuosa d'Italia!"

Calciomercato Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Stefano Antonelli, intermediario di mercato:

"La gestione De Laurentiis è una gestione che ha fatto discutere tanto, ma resta la più virtuosa di Italia. Juventus, Inter e Milan hanno indebitamenti seri, soltanto la Lazio di Lotito può accostarsi agli azzurri. E poi, oltre ad avere le casse in salute, ha una squadra di grandissimo livello. E non è facile, né per il Napoli, né per qualunque altra squadra.



Se ADL venderà Koulibaly per 70 milioni? Parliamo, comunque, di numeri altissimi e di tutto rispetto. Sono cifre da miglior difensore al mondo, in un discorso in cui entrano pochi altri calciatori del panorama internazionale"