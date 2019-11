RAI, Antinelli: "Parlando faccia a faccia le situazioni possono solo migliorare, Bologna l'avversario peggiore per il Napoli"

Ultimissime calcio Napoli - Alessandro Antinelli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Se comunichi dicendoti le cose in faccia, la situazione può solo migliorare, questo vale per qualsiasi ambito. Il Napoli può uscire fuori da questo momento. Koulibaly e Allan hanno fatto una partita incredibile Liverpool, la stagione è ancora viva. Mai come quest'anno le squadre italiane possono ritrovarsi tutte a passare il girone in Europa. Il Napoli potrebbe passarlo anche come prima. Napoli-Bologna non è facile per gli azzurri, è il peggior avversario che poteva capitare in questo momento. Sinisa in conferenza ha dato una carica mai vista in tutto l'ambiente".