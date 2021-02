Ansa - Napoli, infortunio Lozano: resterà fuori circa tre settimane

Napoli - E' di distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro la diagnosi dell'infortunio di Hirving Lozano. L'attaccante del Napoli si è infortunato nel finale della gara contro la Juventus ed è rimasto in campo perché gli azzurri avevano terminato le sostituzioni. Il messicano salterà sicuramente l'Europa League di giovedì, ma il suo stop dovrebbe essere di circa tre settimane. Meno grave la diagnosi per il portiere Ospina, infortunatosi nel riscaldamento della match con i bianconeri: per lui distrazione di primo grado all'adduttore della coscia destra. (ANSA).