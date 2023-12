"Anno sabbatico?" La risposta di Spalletti che lascia tutti sorpresi!

Ultime notizie Napoli - L'edizione odierna di Repubblica racconta alcune stoccate di Luciano Spalletti, premiato ieri alla nona edizione degli Sport Awards Gazzetta come miglior allenatore della scorsa stagione. Presente anche Aurelio De Laurentiis:

Quando è salito sul palco, stuzzicato dalla bravissima Geppi Cucciari, Spalletti si è infatti limitato a qualche ironico colpo di fioretto. «Anno sabbatico? Macché, io non l’ho mai detto. Riferisca a chi glielo ha suggerito. A volte consigliano di dire solo ciò che conviene a loro...».

Idem per l’allusione al suo screzio con De Laurentiis. «Sono gli altri che litigano con me, non viceversa. Io mi sveglio in forma, poi sono gli altri che mi deformano. Non devo far pace con nessuno, ma se qualcuno che si è momentaneamente allontanato da me vuole riavvicinarsi, non ho problemi a consentirglielo».