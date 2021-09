Anguissa: "Spalletti può aiutarmi a migliorare, cura molto i dettagli! Ecco cosa mi chiede in campo"

Ultime notizie calcio Napoli - Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro il Cagliari. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Spalletti è un allenatore di esperienza che cura i dettagli e sta attento ai dettagli. Ha detto che conta su di me e che si aspettava portassi equilibrio alla squadra. Mi chiede di aiutare i compagni nel recupero palla, di lavorare in interdizione e di impostare. Questo è quello che so di dover fare, ma voglio dimostrare anche le mie doti offensive. Spalletti insegna molto tatticamente e sono qui in Italia proprio per migliorare. Posso imparare molto da lui giorno dopo giorno".