Anguissa MVP di gennaio. De Siervo: "È fra i pù forti centrocampisti al mondo"

Il premio EA SPORTS FC Player of the Month per gennaio è stato attribuito a Frank Anguissa, centrocampista del Napoli. La sua card Player of the Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di EA SPORTS FC™ 25. La cerimonia di consegna del trofeo si terrà prima della partita Napoli-Udinese, che si giocherà domenica 9 febbraio 2025 alle ore 20:45 allo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli.

“In questa stagione Frank Anguissa si sta esprimendo con continuità su livelli altissimi - ha commentato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo -, confermandosi uno dei centrocampisti più forti del panorama internazionale. Forza fisica, recuperi difensivi e tempi d’inserimento ne fanno uno dei cardini del Napoli primo in classifica e perfetto prototipo del calciatore box to box, che nel mese di gennaio ha inoltre nobilitato le sue prestazioni con 2 gol e 2 assist, superando il suo record in carriera di reti in un singolo campionato e conquistando il suo primo titolo di EA SPORTS FC Player Of The Month”.