Anguissa, l'ex preparatore atletico: "Ha doti atletiche fuori dalla norma, l'esperienza accanto a Luiz Gustavo l'ha migliorato. Farà bene con Spalletti" [ESCLUSIVA]

"Anguissa? Ha grandi doti atletiche, un po' fuori dalla norma. E' un grande interditore, ha un grande piede anche se non sembrerebbe dal fisico. Sul piano tattico è migliorato molto, il fatto di aver giocato per tanti anni accanto ad uno come Luiz Gustavo gli ha fatto capire quando tenere la posizione e quando invece attaccare. A Napoli troverà terreno fertile per dimostrare tutte le sue qualità, non credo abbia problemi di ambientamento con Spalletti. Venendo a giocare in Italia dovrà capire solo l'importanza della tattica rispetto a quando giocava in Inghilterra dove si gioca da una parte all'altra. Manolas? L'ho avuto alla Roma, era un diamante grezzo ora è maturato. Non ho dubbi sulle sue qualità, con Koulibaly forma una grande coppia"