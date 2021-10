Anguissa: "Fa male perdere, ma ora testa alla Fiorentina! Non penso al riscatto, sono felicissimo a Napoli. Su Mario Rui e la Coppa d'Africa..."

Ultime notizie calcio Napoli - Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Dispiace per ieri, volevamo vincere visto che venivamo da diverse vittorie di fila. Ora dobbiamo concentrarci su domenica e dimenticare quanto accaduto contro lo Spartak. Fa male perdere, non vogliamo perdere mai visto che giochiamo sempre per vincere. A Firenze contro la Fiorentina sarà importante. Mario Rui? Siamo un gruppo unito, è una nostra caratteristica. Quello che abbiamo detto a fine gara resta nello spogliatoio. Siamo tutti con Mario Rui, è un guerriero ed un grande combattente. Spalletti ci ha detto di proiettarci alla prossima partita, ci tiene sempre sul pezzo. In Europa League ci sono ancora tante gare, la qualificazione resta aperta e noi dobbiamo restare concentrati.

Scudetto? Napoli è una città che vive di calcio, sono felice di questa scelta perché ci sono tifosi eccezionali. Pensiamo ad una partita per volta, solo il tempo ci dirà dove possiamo arrivare. Scenderemo in campo sempre per vincere e questo posso assicurarlo. Abbiamo voglia di riscatto dopo il KO, a Firenze sarà importante contro un avversario di qualità. Coppa d'Africa? E' difficile lasciare i miei compagni a gennaio, lo stesso varrà anche per Osimhen, Koulibaly ed Ounas. E' un onore per noi disputare questa competizione ma il Napoli ha grandi giocatori. Grazie alla forza della squadra ed alla sua mentalità si potrà continuare a vincere, è la squadra a fare i calciatori e non viceversa. Anche senza di noi il Napoli riuscirà a portare a casa vittorie perché la differenza per noi la fa la mentalità.

Riscatto? Ho capito subito che Napoli sarebbe stata la scelta giusta, ho sentito la fiducia di tutti, dalla società all'allenatore. Non ci ho pensato due volte ad accettare il trasferimento. Non penso al contratto, sono concentrato solo sul campo. Sarà il tempo a dire se meriterò di essere riscattato, ma sono felicissimo di essere qui a Napoli. Sono concentrato e felice e darò il massimo ogni volta che Spalletti mi darà la possibilità di giocare".