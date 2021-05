Angelini: "Rosso a Betancurt l'errore che ha cambiato la partita. Juve non favorita contro l'Inter"

Napoli - Antonello Angelini, giornalista, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show: "Rigore su Cuadrado? Io non lo avrei dato. Champions? Ancora non si sa. Al Napoli viene dato un rigore che è meno netto di quello su Chiellini. Io critico il protocollo VAR. Parla di chiaro ed evidente errore: quando è chiaro ed evidente errore? Il rigore di Chiellini è dubbio, quello di Lautaro non c'è. Poi, si arriva allo sliding doors della partita. Irrati non può intervenire, il quarto uomo, Guida di Torre Annunziata che fa sempre lui casini, richiama l'arbitro e fa espellere Bentancur. In undici contro dieci, l'Inter attacca e poi l'arbitro trova la compensazione. Hanno dato la partita ad un arbitro in giornata nera. Lo hanno protetto con Irrati al VAR . Perché su Cuadrado non interviene Irrati? Perché si rendono conto che hanno fatto una cazzata prima. Juve-Inter è stata rovinata dall'espulsione di Bentancur. 'Arriva l'aiutone' è un titolo orrendo quello del Corriere dello Sport. Il Milan ha avuto 19 rigori. La Juve ha avuto tantissimi episodi contro in questa stagione. Sulla terra la Juve ci è scesa dal 2006 da allora si ha paura a fischiare pro Juve , il messaggio mediatico che passa è che se sbaglia a favore della Juve succede un pandemonio".