Andrea Sannino: "Mertens-Callejon, addò jate? Il loro addio è come se La casa de Papel finisse così..."

Calciomercato Napoli il caso Mertens-Callejon. «Addò jate! Il vostro ultimo anno qui sarà quando avrete entrambi i capelli bianchi». Andrea Sannino non riesce a immaginare un Napoli senza Dries Mertens e José Callejon. Dopo il messaggio criptico postato ieri, il noto cantante napoletano, amico dell'attaccante belga, ha commentato il tutto ai microfoni de Il Mattino:

Che effetto farebbe una squadra senza loro due?

«Sarebbe come quando stai guardando “La casa de Papel”, manca tanto cosi al colpaccio e contemporaneamente catturano Il Professore e Tokyo. Impensabile».

Con Mertens che rapporto ha?

«Speciale. È una persona straordinaria.Mi chiama frate’ e non ha dimenticato di farmi gli auguri per il matrimonio o quando è nata mia figlia».

E allora, cosa si aspetta da questa stagione?

«Ovviamente lo scudetto. E basta con questo fatto che non bisogna dirlo: sono 30 anni che non lo diciamo e non lo vinciamo, quindi cambiamo e diciamolo con chiarezza».

Può lanciare unmessaggio a Mertens e Callejon?

«Ma in quale squadra e in quale città durante il ritiro vi ritrovereste abbracciati a cantare ‘O surdato ‘nnammurato? Dove sareste amati cosi tanto? Nessuno al mondo ama come un napoletano».