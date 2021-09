Andrea D'Amico: "Alla Juve manca uno come Osimhen"

All'evento Inside the Sport al Museo del Calcio di Coverciano, parla l'agente Andrea D'Amico. "Questo campionato non ha un padrone ma è una stagione viva. Inter e Napoli li vedo bene, l'Atalanta è un'outsider importante. Il Napoli ha un Osimhen straripante, fisicamente e come apporto dato alla squadra: aveva già una rosa competitiva, sono stati sfortunati lo scorso anno e falcidiati dal Covid. Victor è una freccia in più e poi c'è Spalletti che è un grande attore, ha grande carisma, è bravo, ha vinto. E quando vinci sai come rivincere".

Sulla Juventus "I primi successi di Allegri erano basati sul centrocampo, ora è il punto dolente. Da lì si sviluppa tutto ma è orfana di un campione come Cristiano Ronaldo che assicurava dei gol. Ho visto che finora Allegri ha cercato di alternare i ragazzi davanti. Chiesa, che ha fatto vedere la sua qualità all'Europeo, è stato alternato ad altri. Però deve trovare un goleador: senza gol, in una Serie A così dura tatticamente, è difficile. Serve chi la sblocchi come ieri ha fatto Osimhen nel Napoli contro il Cagliari".