Anderlecht, l'ex team manager: "De Bruyne-Napoli confermo i contatti: ha rifiutato gli Usa, sapete cosa vuol dire?"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Vincenzo Sollitto, dirigente sportivo ed ex team manager dell’Anderlecht

“Kevin De Bruyne può fare ancora la differenza. Ha qualità indiscusse e anche la posizione in campo la dice lunga sul suo futuro perchè parliamo di un ruolo in cui serve intelligenza ed esperienza per cui sarebbe un colpo incredibile per il Napoli. Confermo che i contatti ci sono con lui, con l’entourage e voce in capitolo ce l’ha anche la famiglia, la moglie. De Bruyne è abile in tutte e tre le posizioni del centrocampo perchè il calcio belga insegna il 4-3-3 di base e i centrocampisti sanno alternarsi in tutte e tre le posizioni del centrocampo. De Bruyne è un calciatore che ha rifiutato gli Stati Uniti e quindi un ingaggio elevato, vuol dire che il ragazzo non punta solo ai soldi, ma anche alla qualità di vita. De Bruyne si è sposato a Sorrento per cui ama la città, nonostante il ragazzo arriverebbe a parametro zero, l’ingaggio è alto non solo per il Napoli, ma per il calcio italiano ed è questo l’unico scoglio. In questo finale di campionato le partite non sono passeggiate per cui il Napoli deve continuare anche emotivamente a stare alto. Conte può salutare a fine stagione e lo dico a prescindere dal Napoli. Lui ha sempre fatto 2 anni, è un allenatore su cui non puoi programmare. Certo, a Napoli ha fatto un solo anno, ma magari le promesse non mantenute, l’addio di Kvara e i mancati arrivi possono pesare. Dovesse vincere il campionato e andare via sarebbe un ulteriore punto positivo per Conte, non mi stupirebbe. Poi, le cose dette o non dotte da Lele Oriali, sinceramente lasciano il tempo che trovano”.