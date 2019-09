Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juventus. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Cambi? Insigne aveva un problema muscolare e ho preferito toglierlo. Lo abbiamo saputo all'ultimo. Ghoulam l'ho tolto per non restare in dieci, era stato ammonito".