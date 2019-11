Ancelotti su Insigne: "Sarebbe venuto volentieri per aiutare la squadra ma la sua indisponibilità era evidente" [VIDEO CN24]

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro il Liverpool. Ecco un estratto:

"Sappiamo che però in campionato stiamo rendendo al di sotto delle aspettative, quindi dobbiamo lavorare per uscirne e risalire il prima possibile nel migliore dei modi. I giocatori venuti qui sono tutti disponibili, gli altri no. Insigne ha provato ieri ma aveva fastidio al gomito e non poteva giocare. Sarebbe venuto volentieri per aiutare la squadra ma la sua indisponibilità era evidente. Da valutare Fabian, che sta abbastanza bene, e Mario Rui. Come uscire da questa situazione? Di momenti difficili per un allenatore ce ne sono sempre, è un momento delicato ma se ne esce con la volontà di tutti. C'è unità di intenti tra tutte le parti e prima o poi ne usciremo".