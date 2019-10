Ancelotti su Insigne: "Ottimo inizio, poi momento di sbandamento che gli ho fatto notare. Tribuna Genk gesto forte, s'è comportato male! Ecco dove rende meglio"

Ultimissime calcio Napoli - Carlo Ancelotti parla in conferenza stampa. Serie A, ottava giornata della nuova stagione 2019/20 del calcio Napoli, parla il tecnico della SSC Napoli con la conferenza pre partita contro il Verona. Ecco un estratto interessante dalla conferenza in di Carlo Ancelotti del Napoli:

"Insigne? Ha fatto un ottimo inizio di stagione, ha segnato a Firenze e si è sacrificato col Liverpool. Poi ha avuto un attimo di sbandamento che gli ho fatto notare, ed è finita lì. Lorenzo è fondamentale, quando è sereno, allegro e felice riesce a dare il meglio. Quando è ombroso non riesce a tirare fuori le sue potenzialità, ma il discorso è chiuso. Magari la tribuna di Genk è stata un gesto forte, ma tutto è rientrato: ora si sta allenando bene, è sereno e farà ottimamente in questo ciclo di partite.

In campo rende in meglio in avanti, sul centro-sinistra secondo me. Ghoulam dice che son tutti contro e c'è un clima ostile? Guardo i dati di fatto: l'impressione è che il San Paolo, a partire dal match col Brescia, stia dando segnali positivi dal punto di vista dell'affluenza. Durante le pause c'è la tendenza ad accentuare la critica, ma come dicono in Toscana 'le chiacchiere se le porta via il vento'. La tribuna di Genk? Insigne s'è comportato male e non s'è allenato a dovere, chi non s'allena bene non gioca ed è capitato anche a Younes".