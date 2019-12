Ancelotti su Insigne: "Non è responsabile della prestazione, l'ho sostituito per modificare l'assetto offensivo! Ha gli stessi problemi degli altri"

Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio tra Udinese e Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Dovevo togliere l'apatia e la lentezza del primo tempo, nel secondo tempo è stato diverso. Abbiamo cambiato atteggiamento, ho messo Llorente per mettere più prestanza offensiva. Insigne? Non aveva fatto bene nel primo tempo, così come non avevano fatto bene altri. Non è responsabile della prestazione del primo tempo, ho solo modificato l'assetto. E' il capitano e si sente molto responsabile ma ha gli stessi problemi degli altri".