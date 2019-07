Ancelotti in conferenza: "Non sono deluso per Pepè all'Arsenal. Non seguiamo Tierney. Icardi? Abbiamo Milik. Callejon può giocare ovunque. Su Insigne..."

Calciomercato Napoli le ultimissime - Il tecnico azzurro Carlo Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, rispondendo ad alcune domande dei giornalisti presenti, dopo il match amichevole tra Napoli e Liverpool. Ecco quanto evidenziato da CN24

Calcio mercato Napoli, Ancelotti parla di Pépé e Icardi

Ancelotti: “Sono felice, è stato una grande partite. Noi siamo di fatto alla fine della nostra preparazione prestagionale, ma siamo comunque in una fase preliminare. Insigne ha giocato molto bene, così come la fase difensiva è stata ottima. Siamo riusciti a ripartire varie volte in contropiede”.

Ancelotti: “Deluso per il fatto che Pepè stia andando all’Arsenal? Non mi piace parlare di giocatori di altre squadre, e vi dico che non sono deluso. Il mercato è ancora lungo, abbiamo altri giocatori ancora in vacanza che sono molto forti come Allan, Koulibaly, Fabian Ruiz. Noi stiamo sicuramente cercando giocatori, e se ci sono opportunità le coglieremo. Icardi? E’ un giocatore dell’Inter, ora penso a Milik che ha segnato, o a Mertens che ha fatto una super partita”.

Ancelotti: “L’anno scorso abbiamo subito 5 gol, quest’anno abbiamo fatto meglio ma è comunque un’amichevole pre campionato. In questo periodo i giocatori delle squadre sono molto stanchi, non è facile essere pronti. Se una squadra ha giocatori pronti adesso c’è qualcosa che non va”

Ancelotti: “C’è stato più equilibrio oggi, i giocatori erano più freschi sicuramente”.

Ancelotti: “Callejon centrocampista? Ha giocato molto bene, con intelligenza! Esperimento? Sappiamo che su Callejon si può contare in ogni posizione”.

Ancelotti: “Milik è ancora un po’ indietro rispetto agli altri, è anche a causa della sua struttura fisica. Insigne a sinistra? A livello offensivo deve prendere iniziativa come ha fatto oggi”.

Ancelotti: “Napoli interessato a Tierney? So che è un grande giocatore, un giovane e forte terzino. Vi dico che stiamo cercando molti giocatori in questa fase di mercato, ma a sinistra abbiamo due terzini forti come Ghoulam e Mario Rui. Non siamo interessati a lui però.

Ancelotti: “Sono sicuro che il Liverpool quest’anno sarà competitivo sia in Champions League che in campionato”.