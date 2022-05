Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli attualmente al Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

"Firmare Mbappé o vincere la Champions? Chiunque, qui al Madrid, sta pensando solo a vincere la 14esima Champions. Dubbi di formazione? No, è tutto chiaro per me. Bale? Tutti sanno che se ne andrà a fine contratto ma è una parte importante della nostra storia".