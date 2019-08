Ancelotti: "Marsiglia buon test! Partita con grande intensità, Villas-Boas ottimo allenatore"

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato al termine dell'amichevole vinta con il Marsiglia a L'Equipe: "Il Marsiglia ha fatto una buona partita, ha dato molta intensità alla partita, abbiamo avuto difficoltà, la partita è stata equilibrata. La mia squadra ha fatto un'ottima prestazione, abbiamo ancora tempo per arrivare in buone condizioni all'inizio della stagione. Un buon test! Un buon test perché OM è più avanzato fisicamente, Villas-Boas è un ottimo allenatore che conosco bene, sta facendo un buon lavoro qui, ha le conoscenze, la qualità per lavorare bene con questa squadra. Sono venuto qui quando il Velodromo era in costruzione, ora è finito, c'è davvero una bella atmosfera, è un buon lavoro. "