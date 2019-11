Ancelotti a Sky: "Non è facile uscire vivi e vegeti da qui, il girone si è messo bene! Disgelo? C'è già. Ho sentito ADL, si è complimentato con tutti"

Ultime notizie calcio Napoli - Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la partita contro il Liverpool. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Non è facile pareggiare qui, eravamo in partita anche se abbiamo sofferto. con il Liverpool bisogna giocare così per uscire vivi. Siamo usciti vivi e vegeti, ora il girone si è messo bene, abbiamo l’ultima in casa ed il Liverpool è ancora in corsa. E’ stata una buona serata. Rendimento differente in Europa? No, sinceramente no. Sono sorpreso. Sono grandissimi palcoscenici dove si dà tutto e non sempre siamo riusciti a far questo anche in campionato. E’ stato un limite, stiamo uscendo pian piano da questo periodo delicato. Questo risultato e questa prestazione ci aiutano. Lo spogliatoio è un ambiente sano, c'è la volontà di tutti di uscire da questo periodo. Bisogna essere tutti più obiettivi, i momenti di difficoltà ci sono sempre stati e sempre ci saranno. L'importante è non perdere la testa, la strada intrapresa è quella giusta. Atteggiamento difensivo? Cambiati solo gli interpreti, in fase difensiva ha giocato sulla linea dei centrocampisti. Il Liverpool ha enormi qualità ma nello stretto, con poco campo, è più controllabile. Ho sentito De Laurentiis ed era molto contento, ha voluto ringraziare tutti per la partita. Disgelo? Già c'è anche se stasera faceva freddo. Klopp? Salutato prima e dopo la partita".