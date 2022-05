Ancelotti, l'ex vice storico: "Napoli era ideale per lui e aveva grande entusiasmo, voleva Di Maria e Fornals"

Giorgio Ciaschini, ex vice allenatore storico di Ancelotti e amico, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ancelotti è arrivato a Napoli in un momento particolare economico per l’era De Laurentiis. Il Napoli ha preso lui come top player del mercato. Voleva Di Maria e Fornals su tutti, ma non sono arrivati. Lui ha vissuto Napoli con grande entusiasmo, era la società ideale per lui che avrebbe voluto molto volentieri portare avanti".