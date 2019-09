Ancelotti, l'ex vice: "James Rodriguez non avrebbe fatto fare il salto di qualità al Napoli, Lozano può fare la differenza"

Notizie calcio Napoli - A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giorgio Ciaschini, ex collaboratore di Ancelotti

"Sarebbe strano se Ancelotti non parlasse di scudetto a Napoli. Poi, raggiungerlo è altra cosa e lui lo sa bene, ma l'obiettivo da porre deve necessariamente essere lo scudetto.

Sapevo dell'interesse di Ancelotti per Lozano, ma anche per Elmas. Se il Napoli starà attento, farà molto bene perchè il mercato è stato buono. James Rodriguez non avrebbe fatto fare al Napoli il salto di qualità, ma Lozano di certo può fare la differenza e mentre tutti pensavano ad un vice Milik, con Lozano l'attacco diventa molto più mobile perchè il messicano non offre punti di riferimento.

Deve crescere l'affiatamento tra Manolas e Koulibaly e poi vedrete come migliorerà il Napoli quando Elmas si inserirà perfettamente in questa squadra".