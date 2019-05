Ancelotti, l'ex collaboratore a CN24: "Normale che Carlo sia accostato alla Juventus, è l'ideale per i bianconeri"

Giorgio Ciaschini, ex collaboratore di Ancelotti, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Ottimo anno del Napoli, non era facile confermarsi. Carlo è riuscito con buone prospettive di fare un ottimo lavoro. Possibile ritorno di Ancelotti alla Juventus? Io penso che la Juventus in questo momento possa pensare ad Ancelotti come sostituto di Allegri, potrebbe essere l'ideale. Però non credo che possa realizzarsi questa soluzione".

"Finalmente a Napoli può costruire un progetto nel tempo, perché la piazza di Napoli a differenza delle altre ti dà questa possibilità. Io vedo il Napoli in una posizione ottimale perché è una posizione solida".

"Io nel Napoli? Se dipendesse da me, verrei domani".