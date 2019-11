Ancelotti, l'ex collaboratore a CN24: "Ha sempre mostrato fermezza nei momenti difficili, ne verrà fuori anche al Napoli"

Angelo Castellazzi, ex collaboratore di Carlo Ancelotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "A Milan non è semplice fare risultati in questo momento per una serie di fattori, in primis i cambiamenti societari che hanno tolto stabilità. Non è facile recuperare il tempo perso perchè le altre società sono resciute ed il livello è cresciuto. La storia di Ancelotti dice che ha sempre avuto fermezza nei momenti difficili dando alla squadra la giusta tranquillità per affrontare questi periodi che ci possono stare in un'annata. Il Napoli ha tutte caratteristiche per venirne fuori. Donnarumma è un talento naturale ed è stato bravo a farlo venire fuori con il lvaoro superando anche errori gravi commessi nel suo percorso. Nonostante la giovane età, è uno dei migliori nel ruolo"