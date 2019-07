Ancelotti: "Il Napoli può comprare chiunque ed è appetito anche da alcuni che nessuno immagina..."

Carlo Ancelotti ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tv Luna. Ecco uno stralcio significativo dopo una risposta ad un tifoso in piazza a Dimaro:

"Napoli è una piazza appetita da tanti per quanto ha fatto in questi anni, perchè è stabilmente in Champions, perchè è una società e una squadra giovane e perchè ha una città molto bella col mare ed il sole. È una piazza appetibile anche da giocatori che magari nessuno può pensare. Il Napoli muove tanta gente, è una grande motivazione che sono sempre tanti gli appasionati che ci seguono. Fanno tutti tanti sacrifici per noi e per il Napoli, è una grande responsabilità ma anche una grande motivazione. Il calore è energia per tutti noi. L'entusiasmo si aumenta con il comportamento della squadra, bisogna mostrare attaccamento ai colori e fare bene. Il senso d'appartenenza è la parte fondamentale, la passione si incrementa con le prestazione della squadra, questo è inevitabile. Al tifoso piace vedere una squadra che non molla mai anche a prescindere dal risultato. Ci sono giocatori che sono arrivati a Napoli semi sconosciuti e ora attraverso le prestazioni sono diventati i migliori d'Europa: mi vengono in mente Koulibaly, Mertens che qui a trovato la felicità, Allan, Zielinski e tanti altri. Questi giocatori sono molto legati a questa squadra, sono cresciuti e con questa maglia. Lorenzo è napoletano dentro ed è quello sicuramente più attaccato rispetto gli altri.