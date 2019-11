Ancelotti: "Dimissioni? Solo se mancano la fiducia di società e giocatori ma non è mai successo" [VIDEO CN24]

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Liverpoo. Ecco un estratto:

"Non sempre siamo riusciti a trovare linearità e lucidità nel gioco. Con più varietà e velocità possiamo uscire da questa situazione tutti insieme. Se ho mai pensato alle dimissioni? Può capitare ma non l'ho mai fatto, anche se ci sono alcuni aspetti come la fiducia di società e giocatori. Se mancano questi due aspetti allora pensi alle dimissioni, ma in trent'anni non mi è mai successo che entrambe vengano a mancare compresa l'esperienza a Napoli".