Ancelotti a Sky: "Il Liverpool è cresciuto tanto, ma anche noi lo siamo. Ripetere la gara dell'anno scorso non è facile, ma lo vogliamo"

Notizie Calcio - Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Sky. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Questa partita è un classico della nostra stagione, li abbiamo affrontati in Champions ed in amichevole. Per noi è sempre molto eccitante giocare contro il Liverpool perchè è una squadra molto in forma. Sono cresciuti molto, hanno molte certezze e il fatto che hanno vinto la Champions li ha rassicurati. Anche il Napoli è cresciuto. Ripetere la gara dell'anno scorso non sarà facile, ma quello è il nostro obiettivo".