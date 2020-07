Ancelotti: "A Napoli nel momento sbagliato? Per me esperienza positiva! Lozano rimane un ottimo giocatore, lo scudetto della Juventus di Sarri è meritato"

Ultime notizie Napoli - Carlo Ancelotti, tecnico dell'Everton ed ex Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Rai nella trasmissione, Radio Anch'io lo Sport:

Cosa pensa della vittoria dello scudetto di Sarri?

Crede di essere arrivato a Napoli nel momento sbagliato?

"Per qualcuno può essere stata un'esperienza positiva, per altri negativa. Io penso che sia stata positiva, quest'anno abbiamo avuto qualche difficoltà ma abbiamo passato il turno in Champions. Il Barcellona ha qualche problema adesso e il Napoli se la può giocare. Non penso che ci sia una squadra favorita. Le italiane si possono giocare le loro carte"