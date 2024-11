Amoruso: "Scudetto? Il Napoli ha qualche possibilità in più perché..."

Raggiunto in esclusiva dai microfoni di News.Superscommesse.it, l’ex attaccante della Serie A Nicola Amoruso ha espresso il proprio pensiero sull’attualità calcistica.

Al vertice della Serie A troviamo sei squadre in due punti: chi sceglie come favorita per lo scudetto? E, secondo lei, ci può essere una grossa sorpresa quest’anno: cioè, almeno una tra Atalanta, Lazio e Fiorentina può arrivare a giocarsi il titolo fino in fondo?

“Finalmente assistiamo ad una bella lotta per il vertice e, credo, che ce la porteremo avanti per un bel pezzo. Tante squadre a contendersi lo scudetto, il Napoli ha qualche possibilità in più perché, senza coppe europee, può risparmiare tante energie fisiche e mentali. Erano anni che non si assisteva a un Campionato così interessante: come sorpresa per lo scudetto dico Atalanta, anche se ormai non è più una sorpresa. È una squadra che può fare miracoli sportivi, quindi mi aspetto di tutto dalla Dea”

Si sente di condividere lo sfogo di Conte sul VAR o magari, come ha detto Marotta, si tratta solo di un’abile strategia comunicativa?