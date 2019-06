Diego De Luca è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Nuovo allenatore della Juventus? Fino a due giorni fa ero convinto fosse Maurizio Sarri, ma c'è qualcosa che non mi quadra. Possibile ci sia la sorpresa. La Juventus ha le idee chiare, ha già scelto il nuovo allenatore. Per me sono in trattativa, mi aspetto un nome molto importante sulla panchina adesso".