Amoruso: "Milik e Llorente si assomigliano molto, non sono grandi bomber: Icardi è l'attaccante giusto"

Calciomercato Napoli - Nicola Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Milik e Llorente si assomigliano molto. Credo che possa andar meglio uno come Icardi, più uomo di area di rigore. Llorente è affidabile e di esperienza, ma non un grande bomber. L'idea del Napoli è quella di inserire calciatori utili a far crescere l'esperienza della rosa. Acqusitare negli ultimi giorni di mercato è il motivo per il quale si cerca sempre di risparmiare qualcosa e tirare sempre più sul prezzo. Si poterbbe anche pensare di accorciare la finestra di mercato. Lozano? Un allenatore come Ancelotti, di grande esperienza, ha dato indicazioni che hanno portato a lui. Quando si deve acquistare all'estero, però, diventa complicato perchè il nostro campionato non è apprezzato come altri. La Juventus ha iniziato questo processo e ha oggi ottenuto alcuni risultati. Anche il Napoli ha grande potenzialità, mi auguro che possa crescere".